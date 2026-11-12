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Varanasi News: चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं का हुआ सम्मान

Thu, 12 Nov 2026 01:58 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:58 AM IST
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Leaders who played a significant role in the election were honored
सपा की बैठक को संबोधित करते शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव। स्रोत पार्टी
देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव के कैंप कार्यालय पैगंबरपुर में कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर शिक्षक एमएलसी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सपा के नेताओं, वित्तविहीन शिक्षक संघ के पदाधिकारियों, शिक्षकों व प्रबंधकों को लाल बिहारी यादव ने अंगवस्त्रम, पेन, डायरी और माला पहनाकर सम्मानित किया।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश के पढ़े-लिखे शिक्षक मतदाताओं ने भाजपा की तानाशाही नीतियों के खिलाफ मतदान कर एक साधारण व्यक्ति को पांच गुना अधिक मतों से पुनः विजयी बनाकर विधान परिषद में भेजने का काम किया। यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि शिक्षकों, कर्मचारियों, समाजवादी साथियों व उन सभी संघर्षशील लोगों की जीत है, जिन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ हमारा साथ दिया। इस ऐतिहासिक जीत में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यक्षता शिक्षक एमएलसी चुनाव के प्रभारी प्रदीप कुमार मौर्य ने की। संचालन जिला प्रवक्ता संतोष यादव ने किया। इस अवसर पर रूपनारायण पटेल, भीष्म नारायण सिंह, जगदीश यादव, चंद्र शेखर सिंह, जैन कुशवाहा, अभिषेक यादव, प्रताप गौतम आदि मौजूद रहे।
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