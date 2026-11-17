काशी विद्यापीठ: 25 नवंबर तक एक साथ जमा करनी होगी परीक्षा फीस और प्रवेश शुल्क, पढ़ें- पूरी जानकारी
काशी विद्यापीठ में स्नातक के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं अगले महीने दिसंबर में प्रस्तावित हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क और परीक्षा फीस एक साथ जमा करने के लिए आखिरी मौका 25 नवंबर को दिया गया है।
विस्तार
काशी विद्यापीठ में स्नातक तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क और परीक्षा फीस एक साथ जमा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम मौका दिया है। मुख्य परिसर के साथ ही गंगापुर और एनटीपीसी परिसर के बीए, बीकॉम, बीएससी के विद्यार्थियों को 25 नवंबर तक प्रवेश शुल्क जमा करने के साथ ही ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने को कहा गया है।
विश्वविद्यालय में तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं अगले महीने दिसंबर में प्रस्तावित हैं। इसे लेकर विवि के परीक्षा विभाग की ओर से सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें छात्र संख्या के हिसाब से कॉपी, पेपर भेजने के साथ ही नॉमिनल रोल तैयार करने का काम भी चल रहा है।
विवि में परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा का कहना है कि पहले 17 नवंबर तक फीस जमा करने की तिथि तय की गई थी लेकिन अब 25 तक छात्र परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। विद्यार्थियों को यह भी जानकारी दी गई है कि यह अंतिम बार है।
कल से मास कम्यूनिकेशन की परीक्षा
परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 18 नवंबर से शुरू हो रही है। जो समय-सारिणी जारी की गई हैं, उसके तहत 18, 23, 25 और 27 नवंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी। इसके अलावा विवि और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में बीए एलएलबी नवम सेमेस्टर एवं एलएलबी पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होंगी। 9 दिसंबर तक कराई जाने वाली परीक्षा की समय-सारिणी भी जारी कर दी गई है। साथ ही एलएलएम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 28 नवंबर से दोपहर 1 से 4 बजे तक कराई जाएगी।