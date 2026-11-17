काशी विद्यापीठ में स्नातक तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क और परीक्षा फीस एक साथ जमा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम मौका दिया है। मुख्य परिसर के साथ ही गंगापुर और एनटीपीसी परिसर के बीए, बीकॉम, बीएससी के विद्यार्थियों को 25 नवंबर तक प्रवेश शुल्क जमा करने के साथ ही ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने को कहा गया है।

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विश्वविद्यालय में तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं अगले महीने दिसंबर में प्रस्तावित हैं। इसे लेकर विवि के परीक्षा विभाग की ओर से सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें छात्र संख्या के हिसाब से कॉपी, पेपर भेजने के साथ ही नॉमिनल रोल तैयार करने का काम भी चल रहा है। विज्ञापन



विवि में परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा का कहना है कि पहले 17 नवंबर तक फीस जमा करने की तिथि तय की गई थी लेकिन अब 25 तक छात्र परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। विद्यार्थियों को यह भी जानकारी दी गई है कि यह अंतिम बार है। विश्वविद्यालय में तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं अगले महीने दिसंबर में प्रस्तावित हैं। इसे लेकर विवि के परीक्षा विभाग की ओर से सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें छात्र संख्या के हिसाब से कॉपी, पेपर भेजने के साथ ही नॉमिनल रोल तैयार करने का काम भी चल रहा है।विवि में परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा का कहना है कि पहले 17 नवंबर तक फीस जमा करने की तिथि तय की गई थी लेकिन अब 25 तक छात्र परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। विद्यार्थियों को यह भी जानकारी दी गई है कि यह अंतिम बार है।

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