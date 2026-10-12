वाराणसी: सर्किट हाउस के सामने करणी सेना का प्रदर्शन, पुलिस ने 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया

सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप

प्रदर्शन से पहले करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर उत्पीड़न और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार में उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मुद्दों से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं।

मांगों को लेकर जताया विरोध

करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों और सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष जताते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने स्थिति पर नजर रखी और बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आधार पर कार्रवाई की। प्रदर्शन के बाद करीब 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन पहुंचाया गया।