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वाराणसी: सर्किट हाउस के सामने करणी सेना का प्रदर्शन, पुलिस ने 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया

Mon, 12 Oct 2026 01:41 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Mon, 12 Oct 2026 01:41 PM IST
सार

वाराणसी में सर्किट हाउस के सामने करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों और एससी/एसटी अधिनियम व यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में करीब 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और दो बसों से पुलिस लाइन ले गई।

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Karni Sena protests outside Varanasi Circuit House 150 activists court arrest
सर्किट हाउस के सामने करणी सेना का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सर्किट हाउस के सामने करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में करीब 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस सभी को दो बसों में भरकर पुलिस लाइन ले गई। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिना अनुमति करीब 150 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है।

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सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप
प्रदर्शन से पहले करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर उत्पीड़न और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार में उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मुद्दों से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं।

मांगों को लेकर जताया विरोध
करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों और सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष जताते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने स्थिति पर नजर रखी और बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आधार पर कार्रवाई की। प्रदर्शन के बाद करीब 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन पहुंचाया गया।

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