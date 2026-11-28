जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के सोसापट्टी गांव में शनिवार को पंपिंग सेट की मरम्मत के दौरान कुएं में हुए हादसे में मिस्त्री समेत दो लोगों की मौत हो गई। मरम्मत के लिए कुएं में उतरे दोनों लोगों के ऊपर पंपिंग सेट का पंखा गिर गया। इसके नीचे दबने से दोनों कुएं में फंस गए और दम घुटने से उनकी जान चली गई। मृतकों की पहचान मिस्त्री कन्हैया लाल चौहान (50) और शिवबालक (24) पुत्र वीरेंद्र के रूप में हुई है।

विज्ञापन





मरम्मत के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी वीरेंद्र के पंपिंग सेट में खराबी आ गई थी। इसकी मरम्मत के लिए मिस्त्री कन्हैया लाल चौहान कुएं में उतरे थे। उनकी मदद के लिए वीरेंद्र के घर का युवक शिवबालक भी कुएं में चला गया। इसी दौरान ऊपर से पंपिंग सेट का पंखा गिरकर दोनों के ऊपर आ गया। इससे दोनों उसके नीचे दब गए और कुएं से बाहर नहीं निकल सके। विज्ञापन



पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकलवाया

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दोनों को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी वीरेंद्र के पंपिंग सेट में खराबी आ गई थी। इसकी मरम्मत के लिए मिस्त्री कन्हैया लाल चौहान कुएं में उतरे थे। उनकी मदद के लिए वीरेंद्र के घर का युवक शिवबालक भी कुएं में चला गया। इसी दौरान ऊपर से पंपिंग सेट का पंखा गिरकर दोनों के ऊपर आ गया। इससे दोनों उसके नीचे दब गए और कुएं से बाहर नहीं निकल सके।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दोनों को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।

विज्ञापन