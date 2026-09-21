जीवन लंबा नहीं, अच्छे से जीवन महत्वपूर्ण : राजेश्वरी मोदी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:13 AM IST
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सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में रविवार को कुबेर का खजाना कार्यक्रम हुआ। इसमें मुंबई से आईं प्रेरक वक्ता राजेश्वरी मोदी ने खुशहाली के मंत्र दिए। कार्यक्रम में करीब 700 लोग शामिल हुए। नारायण रेकी सत्संग परिवार की ओर से आयोजित समारोह में राजेश्वरी मोदी ने कहा कि लंबा जीने के बजाय जीवन को अच्छे से जीना महत्वपूर्ण है। उन्होंने फूलों का उदाहरण देते हुए बताया कि वे अल्प समय में भी अपनी सुगंध छोड़ जाते हैं। राजेश्वरी मोदी ने मनुष्य जीवन को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना बताया। उन्होंने वाणी के सदुपयोग पर जोर दिया। कहा कि झूठ, आत्म प्रशंसा, निंदा और दोषारोपण से बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण ही असली कुबेर के खजाने तक ले जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, शंखध्वनि और रामनाम की माला के साथ हुआ। प्रांशु भालोटिया ने भजन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम संयोजक अनीता भालोटिया ने स्वागत किया। अर्पिता गोयल ने संचालन और अरविंद अग्रवाल ने धन्यवाद दिया। इस अवसर पर नेपाल, दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों से नारायण रेकी परिवार के सदस्य मौजूद रहे।
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