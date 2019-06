अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : गंगा में खड़े होकर लोगों ने किया योगा

वाराणसी में लोगों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर गंगा में खड़े होकर योगा किया। इसके साथ ही कई जगह योगभ्यास भी किया गया। साथ ही काशी में ही 21 जून को राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया जाएगा।भारत सरकार की ओर से देश के 10 राज्यों को यह आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। इसके तहत नौ राज्यों की राजधानी में योग दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी को योग दिवस मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Varanasi: A group performed yoga in river Ganga on the eve of #InternationalDayofYoga pic.twitter.com/FSCdGNtAtG