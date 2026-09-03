Varanasi News: 27.64 लाख से बनेगी इंटरलॉकिंग सड़क और नाली
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
रोहनिया विधायक डॉ. सुनील पटेल ने बुधवार को अशरफी नगर फेज-2 में 27.64 लाख रुपये की लागत से होने वाले इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह कार्य अवस्थापना निधि वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद की ओर से कराया जाएगा। प्रेमशीला चतुर्वेदी के मकान से सत्यदेव तिवारी के मकान तक 219.80 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क और ड्रेन का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम में डॉ. उमेश पटेल, प्रदेश महासचिव, जिलाध्यक्ष युवा मंच मानस सिंह, वरिष्ठ युवा नेता अभिमन्यु सिंह, जिला उपाध्यक्ष अखिलेश देवराज पटेल, विधानसभा अध्यक्ष बसंत लाल पटेल, कार्यालय प्रभारी राजकुमार कश्यप, ग्राम प्रधान प्रकाश कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन