{"_id":"6ad3de4576e4c64eba0f5111","slug":"interacted-with-party-workers-and-shared-the-mantra-for-strengthening-the-booths-varanasi-news-c-20-vns1021-1584921-2026-10-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: कार्यकर्ताओं से किया संवाद, बूथ मजबूत करने का दिया मंत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: कार्यकर्ताओं से किया संवाद, बूथ मजबूत करने का दिया मंत्र

वाराणसी ब्यूरो

Updated Sun, 18 Oct 2026 02:14 AM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 02:14 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

