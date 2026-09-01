Varanasi News: सीसीटीवी से लगातार निगरानी के निर्देश, ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस पहुंचे डीएम

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उन्होंने वेयरहाउस के चारों तरफ लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की संख्या और उनकी स्थिति की जानकारी ली। कंट्रोल रूम, कक्षवार विद्युत आपूर्ति, खिड़कियों और रोशनदानों की सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं को परखा। डीएम ने वेयरहाउस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी समेत निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सुरक्षा गार्डों की शिफ्टवार तैनाती का भी जायजा लिया और वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

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जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में तहसील सदर स्थित निर्वाचन कार्यालय के ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा।