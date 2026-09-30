सुरक्षित होगा सफर: वाराणसी मंडल में 614.75 किमी रेल मार्ग पर लगेगा कवच, इस सिस्टम से होंगे तीन फायदे

बरेका में पहले से बन रहा है कवच आधारित रेल इंजन

बरेका में अब जो भी रेल इंजन बनाए जा रहे हैं, उसमें कवच की फिटिंग की जा रही है। बरेका के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि इंजन में कवच सिस्टम को फिट करके ही दिया जा रहा है। कवच प्रणाली दो प्रमुख भाग से बनी होती है। इसमें ऑन बोर्ड कवच और स्टेशनरी कवच शामिल है। ऑन बोर्ड कवच प्रणाली लोकोमोटिव यानी इंजन में स्थापित होता है जबकि स्टेशनरी कवच स्टेशनों व ट्रैक के किनारे लगने वाले उपकरणों से मिलकर बनता है। इंजन में कवच प्रणाली में कवच नियंत्रण इकाई, आरएफ एंटेना, जीपीएस, जीएसएम एंटेना, ड्राइवर मशीन इंटरफेस सहित कई उपकरण लगाए जाते है। ये सभी उपकरण ट्रेनों की गति, स्थान, दिशा, सिग्नल, ब्रेकिंग प्रणाली की निगरानी करते रहते हैं।