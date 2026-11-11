Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Installation of Radharaman Das as Mahant at the Sri Radha-Krishna Temple

Varanasi News: श्रीराधा-कृष्ण मंदिर में राधारमण दास का महंत पट्टाभिषेक

Wed, 11 Nov 2026 01:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Installation of Radharaman Das as Mahant at the Sri Radha-Krishna Temple
पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के तीसरे पड़ाव श्री राधा-कृष्ण मंदिर रामेश्वर में अन्नकूट महोत्सव पर संत - फोटो : samvad
पंचकोशी परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर में अन्नकूट महोत्सव पर संत राधारमण दास का महंत पट्टाभिषेक हुआ। संत समाज और श्रीमहंतों की मौजूदगी में उन्हें मंदिर का नया महंत घोषित किया गया। संत-महंतों ने राधारमण दास को चादर और पुष्पमाला पहनाकर महंत पद की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें मंदिर की परंपराओं के निर्वहन और धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए आशीर्वाद दिया। पट्टाभिषेक के बाद राधारमण दास ने कहा कि मंदिर की परंपराओं को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करना और श्रद्धालुओं की सेवा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने मंदिर के संस्थापक मद्रासी बाबा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। संत समाज ने एक स्वर में कहा कि राधारमण दास का पट्टाभिषेक मंदिर की धार्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। अनुष्ठान में महंत नरसिंह दास जौनपुर, महंत रामलखन दास सीकण बाबा, विजयी दास रामजानकी मंदिर कोरौत, घनश्याम दास नेवढ़िया जौनपुर और अवधूत गिरी बड़ागांव आदि संत-महंत मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed