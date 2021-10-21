{"_id":"6ad66e9d0dbe1a3bbd0c97f6","slug":"in-the-up-board-exams-this-time-answer-scripts-will-be-evaluated-online-and-teachers-duties-will-be-pre-assigned-varanasi-news-c-20-vns1056-1587069-2026-10-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: यूपी बोर्ड में इस बार ऑनलाइन जांची जाएंगी उत्तरपुस्तिकाएं, पहले से तय होगी शिक्षकों की ड्यूटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: यूपी बोर्ड में इस बार ऑनलाइन जांची जाएंगी उत्तरपुस्तिकाएं, पहले से तय होगी शिक्षकों की ड्यूटी

वाराणसी ब्यूरो

Updated Tue, 20 Oct 2026 12:55 AM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 12:55 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

