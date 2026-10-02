बारिश का असर: 13 दिन बाद फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, केंद्रीय जल आयोग ने जारी किया पूर्वानुमान; बढ़ी चिंता

सितंबर के पहले पखवाड़े में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के आसपास पहुंच गया था। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 13 सितंबर को वाराणसी में गंगा का जलस्तर 68.72 मीटर दर्ज किया गया था और उस समय पानी करीब दो सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा था। इसके बाद लगातार घटाव जारी रहा।



अब करीब 13 दिन बाद फिर से जलस्तर बढ़ने लगा है। खास बात यह है कि इस बार बढ़ोतरी की गति शुरुआती दौर में ही पांच सेंटीमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। पिछले साल सितंबर में गंगा का जलस्तर काफी दिनों तक चेतावनी बिंदु के आसपास बना रहा था। 12 सितंबर 2025 को वाराणसी में जलस्तर 70.83 मीटर था और इसके बाद घटाव शुरू हुआ था।



14 सितंबर 2025 को जलस्तर 70.10 मीटर दर्ज किया गया था। उस समय चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर और खतरे का निशान 71.26 मीटर था। पिछले साल अगस्त और सितंबर में गंगा कई बार चेतावनी बिंदु पार कर चुकी थी। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में भी जलस्तर में उतार-चढ़ाव का सिलसिला बना रहा था।