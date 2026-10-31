आईआईटी बीएचयू: सौर ऊर्जा, समाज सेवा में बेहतर काम करने वाले मेधावियों को मिलेंगे मेडल; मिलेंगे 124 मेडल-प्राइज

आईआईटी बीएचयू के 15वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को 2048 डिग्रियां दी जाएंगी। 62 टेक्नोसेवियों को 124 मेडल मिलेंगे। इसमें ये सभी मेडलिस्ट सिर्फ अपने सेमेस्टर स्कोर से ही नहीं तय हुए बल्कि उनके अंदर की कई क्षमताओं का भी आकलन किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा, नेतृत्व गुणों, संगठन में कार्य करने की शानदार क्षमताओं और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले टेक्नोसेवियों को गोल्ड मेडल और मनी प्राइज दिए जाएंगे।

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इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्र प्रखर नेमा को सौर उर्जा के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए मुकेश भार्गव ग्रीन विजन अवाॅर्ड फॉर एक्सीलेंस का सम्मान दिया जाएगा। साथ में 20 हजार रुपये भी दिए जाएंगे। लीखदिवे मेहूलकुमार राजकुमार को प्रेसीडेंट मेडल देने के पीछे सिर्फ स्कोर ही नहीं बल्कि सभी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट और आईडीडी कोर्स में सबसे बेहतर सांगठनिक क्षमता और नेतृत्व गुणों के लिए भी दिया गया है।