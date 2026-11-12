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Varanasi News: लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं की गईं विसर्जिंत

Thu, 12 Nov 2026 01:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:48 AM IST
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Idols of Lakshmi and Ganesh were immersed
इलिया में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करते लोग। संवाद - फोटो : Archive
दीपावली पर्व के अवसर पर इलिया कस्बे में स्थापित मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाओं का बुधवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ विसर्जन किया गया। इस दौरान ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर थिरकते श्रद्धालुओं ने विसर्जन यात्रा निकाली।
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दीपावली के दिन स्थापित प्रतिमा की बुधवार शाम विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद श्रद्धालु प्रतिमा को लेकर विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। प्रतिमा को सिकंदरपुर स्थित चंद्रप्रभा नदी के तट पर ले जाया गया, जहां विधि-विधान और श्रद्धा के साथ विसर्जन किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सुमित केसरी, उपाध्यक्ष संजय गुप्ता माैजूद रहे। संवाद
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