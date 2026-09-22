फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Honorarium unpaid for six months; protest held at CMS office

Varanasi News: छह महीने से नहीं मिला मानदेय, सीएमएस कार्यालय पर दिया धरना

Tue, 22 Sep 2026 02:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Honorarium unpaid for six months; protest held at CMS office
दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में सेवा देने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने छह महीने से मानदेय का भुगतान न होने के विरोध में सीएमएस कार्यालय पर धरना दिया। इसके माध्यम से अस्पताल और जिला प्रशासन से जल्द भुगतान की मांग की। सीएमएस कार्यालय पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताया कि मानदेय भुगतान न होने की वजह से उनको जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। अब तक कई बार आवाज उठाने के बाद भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले दिनों सीएमएस को भी इस बारे में मांग पत्र सौंपा गया था लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। कर्मचारियों के धरने की जानकारी मिलने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष निरंजन श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी समर्थन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed