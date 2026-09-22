Varanasi News: छह महीने से नहीं मिला मानदेय, सीएमएस कार्यालय पर दिया धरना

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दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में सेवा देने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने छह महीने से मानदेय का भुगतान न होने के विरोध में सीएमएस कार्यालय पर धरना दिया। इसके माध्यम से अस्पताल और जिला प्रशासन से जल्द भुगतान की मांग की। सीएमएस कार्यालय पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताया कि मानदेय भुगतान न होने की वजह से उनको जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। अब तक कई बार आवाज उठाने के बाद भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले दिनों सीएमएस को भी इस बारे में मांग पत्र सौंपा गया था लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। कर्मचारियों के धरने की जानकारी मिलने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष निरंजन श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी समर्थन किया।