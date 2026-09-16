Varanasi News: राष्ट्रवाद को गति देने वाली भाषा है हिंदी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:25 AM IST
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बीएचयू में पत्रकारिता विभाग की ओर से आयोजित हिंदी सप्ताह का समापन हुआ। संयुक्त कुलसचिव संजय कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जरूरी है। विभागाध्यक्ष प्रो. ज्ञानप्रकाश मिश्र ने कहा कि हिंदी को बिना किसी झिझक बोला जाता है। यह राष्ट्रवाद को गति देने वाली भाषा है। हिंदी लोकमंगल की भाषा है इसलिए इसे देवनागरी कहा गया है। डॉ. बाला लखेंद्र ने हिंदी को प्रतिस्पर्धा में आगे बताया। धन्यवाद ज्ञापन प्रो. शोभना नार्लीकर ने किया। सह संयोजक डॉ. नेहा पांडेय मौजूद थीं।
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