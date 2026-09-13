हेमांग जोशी को क्रेन से पहनाई माला: पहली बार काशी पहुंचे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्वनाथ का दर्शन किए
भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी पहली बार काशी पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ और कालभैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किया। तरना में आयोजित रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने क्रेन से उन्हें विशाल पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे और उत्साह दिखाया।
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भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वडोदरा के सांसद डॉ. हेमांग जोशी रविवार को पहली बार काशी पहुंचे। उनके आगमन पर भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से तरना तक भव्य स्वागत किया। काशी पहुंचने के बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ और कालभैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद तरना में एक बड़े रोड शो का आयोजन किया गया।
रोड शो में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता जुटे थे। क्रेन के माध्यम से उन्हें पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। वाराणसी एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजयुमो पदाधिकारियों ने डॉ. हेमांग जोशी का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल के पुत्र आयुष जायसवाल ने पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के तरना वार्ड में भाजयुमो ने यह रोड शो आयोजित किया था।
मार्ग में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। रोड शो के दौरान युवा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया, जो उनके आगमन की खुशी को दर्शाता था। इस अवसर पर भाजयुमो के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा और ब्रज क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
काशी में भव्य स्वागत
डॉ. हेमांग जोशी के काशी आगमन पर कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह था। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भाजपा और भाजयुमो के सदस्य एकत्रित हुए। उन्होंने जोशी का गर्मजोशी से स्वागत किया। तरना तक के मार्ग पर भी जगह-जगह उनका अभिनंदन किया गया। यह स्वागत उनके पहली बार काशी पहुंचने के उपलक्ष्य में था।
धार्मिक दर्शन और रोड शो
काशी पहुंचने के बाद डॉ. जोशी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कालभैरव मंदिर में भी पूजा-अर्चना की। तरना में आयोजित रोड शो में युवा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। क्रेन का उपयोग कर उन्हें विशाल पुष्पमाला पहनाई गई। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था।
आगामी पत्रकार वार्ता और बैठक
भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमवार को वाराणसी में पत्रकार वार्ता करेंगे। यह वार्ता काशी से वडनगर और वडनगर से काशी तक प्रस्तावित सेवा संकल्प बाइक यात्रा को लेकर होगी। यह यात्रा भाजपा युवा मोर्चा की एक महत्वपूर्ण पहल है। सर्किट हाउस में दोपहर तीन बजे यह वार्ता आयोजित की जाएगी। इसमें यात्रा की तैयारियों, इसके कार्यक्रम और विस्तृत रूट की जानकारी दी जाएगी। पत्रकार वार्ता के बाद शाम को बनारस किला में एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।