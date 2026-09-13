हेमांग जोशी को क्रेन से पहनाई माला: पहली बार काशी पहुंचे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्वनाथ का दर्शन किए

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वडोदरा के सांसद डॉ. हेमांग जोशी रविवार को पहली बार काशी पहुंचे। उनके आगमन पर भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से तरना तक भव्य स्वागत किया। काशी पहुंचने के बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ और कालभैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद तरना में एक बड़े रोड शो का आयोजन किया गया।

विज्ञापन

रोड शो में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता जुटे थे। क्रेन के माध्यम से उन्हें पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। वाराणसी एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजयुमो पदाधिकारियों ने डॉ. हेमांग जोशी का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल के पुत्र आयुष जायसवाल ने पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के तरना वार्ड में भाजयुमो ने यह रोड शो आयोजित किया था।मार्ग में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। रोड शो के दौरान युवा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया, जो उनके आगमन की खुशी को दर्शाता था। इस अवसर पर भाजयुमो के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा और ब्रज क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे।