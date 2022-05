{"_id":"628aa6a4daf4087af532f8c3","slug":"hearing-in-gyanvapi-case-will-be-held-today-all-eyes-on-district-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gyanvapi Case Hearing : ज्ञानवापी मामले में आज होगी सुनवाई, सबकी निगाहें जिला अदालत पर ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 23 May 2022 02:39 AM IST