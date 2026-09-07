Varanasi News: काशी रत्न गौरव सम्मान के साथ हरियाली तीज का बाजार

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वुमेन स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी की ओर से रविवार को काशी रत्न गौरव सम्मान 2026 का आयोजन महमूरगंज के एक होटल में हुआ। इसमें शहर की विशिष्ट महिलाओं और पुरुषों का सम्मान हुआ। मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य मीना चौबे, विशिष्ट अतिथि विक्रम जायसवाल और महिला मोर्चा की अध्यक्ष नम्रता चौरसिया रहीं। सोसाइटी की अध्यक्ष सोनी जायसवाल ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के साथ दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तीज बाजार में हैंडीक्राफ्ट, साड़ी, बुटीक, कॉस्मेटिक, मेहंदी, गोल्ड-सिल्वर ज्वेलरी, फूड और हैंडलूम आदि के स्टॉल लगाए गए थे। महिलाओं ने उत्साह के साथ तीज की खरीदारी की। इस दौरान शहर के विशिष्टजनों को काशी रत्न गौरव सम्मान से नवाजा गया। अध्यक्ष सोनी जायसवाल ने बताया कि संस्था समाज हित के लिए अनेक कार्य करती है और समय-समय पर संगीत, नृत्य, डांडिया और कुकिंग प्रतियोगिता भी कराती है। इस मौके पर संस्था की सचिव अनुपमा जायसवाल, कोषाध्यक्ष कविता जायसवाल, संगठन मंत्री आरती राय और वाइस प्रेसिडेंट वंदना जायसवाल मौजूद रहीं।