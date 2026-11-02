Varanasi News: हरित ने 100 मीटर दौड़ में जीता रजत पदक

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प्रयागराज में चल रही 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रविवार को वाराणसी मंडल के हरित चौधरी ने बालक अंडर 19 की 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता के दूसरे दिन हरित ने 10.50 सेकंड में दौड़ पूरी कर यह सफलता पाई। हरित विकास इंटर कॉलेज के छात्र हैं। विकास एजुकेशनल ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह,संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल दिनेश कुमार सिंह और मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजेश कुमार सिंह ने उन्हें बधाई दी।