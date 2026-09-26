ज्ञानेश कुमार को बताया कठपुतली: बीएचयू में टंगे पोस्टर, एनएसयूआई ने कहा- मोदी और शाह हैं 'ईसी' के कंट्रोलर

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एनएसयूआई-बीएचयू इकाई ने शनिवार को प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित किया गया। दोपहर एक बजे कला संकाय में हुए इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उन्हें जेल भेजने की मांग की।

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एनएसयूआई-बीएचयू के पदाधिकारियों ने बताया कि हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। मतदाता सूची से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच भी गहन चर्चा हो रही है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का सीधा असर होता है।इसका प्रभाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ-साथ युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े अवसरों पर भी पड़ता है। संगठन ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार के बीच मिलीभगत है।