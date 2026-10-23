यूपी: मतदान से पीछे रह गए स्नातक मतदाता, शिक्षकों ने खूब किया मतदान; 43.38 और 71.70 प्रतिशत वोटिंग

वहीं खंड शिक्षक चुनाव के लिए कुल 3015 मतदाता शिक्षकों में 2162 मताधिकार का प्रयोग किया। शाम चार बजे मतदान समाप्त होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मत पेटियों को पहड़िया मंडी भेजा गया। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से शांति पूर्ण मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो आब्जर्वर तैनात रहे।



पं. दीनदयाल उपाध्याय तहसील में नियामताबाद ब्लाक और नगर पालिका सभागार पीडीडीयू नगर मतदान केंद्र बनाया गया था। पीडीडीयू नगर एसडीएम राजेश वर्मा ने बताया कि नगर पालिका सभागार में स्नातक एमएलसी के लिए 45.45 जबकि शिखक एमएलसी के लिए 74.49 प्रतिशत मतदान हुआ।



वहीं नियामताबाद ब्लाक परिसर में 41.31 प्रतिशत और शिक्षक एमएलसी के लिए 64.51 प्रतिशत मत पड़े। शहाबगंज के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर स्नातक में 54.66 तो शिक्षक एमएलसी के लिए 73.83 प्रतिशत हुआ। शिक्षक एमएलसी चुनाव में कुल 214 मतदाताओं में से 158 शिक्षकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार शिक्षक एमएलसी चुनाव में 73.83 प्रतिशत मतदान हुआ।