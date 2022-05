{"_id":"6285d2e3e86f9f3e253cf6ba","slug":"good-news-arrangement-of-photography-in-kashi-vishwanath-dham-soon-devotees-will-be-able-to-save-the-memories-of-baba-dham","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Good News: काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को होगी वीआईपी बनने की अनुभूति, की जा रही ये खास व्यवस्था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 19 May 2022 10:47 AM IST