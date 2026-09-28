हवाई सेवाओं की सौगात: बागडोगरा, खजुराहो के लिए उड़ान शुरू करेगा इंडिगो; 18 अक्तूबर से स्पाइसजेट की सेवाएं

इसके अलावा खजुराहो के लिए भी नई सीधी उड़ान शुरू होने की तैयारी है। एयर इंडिया की खजुराहो सेवा का संचालन अक्तूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा। एयरलाइन ने इसके लिए बुकिंग भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली के लिए एयर इंडिया की एक अतिरिक्त उड़ान उपलब्ध होगी।



समर शेड्यूल में वाराणसी से अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने वाली स्पाइसजेट भी विंटर सीजन में फिर से उड़ान संचालन शुरू करने की तैयारी में है। एयरलाइन की ओर से अहमदाबाद, पुणे, मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ान दोबारा शुरू की जाएगी। पहली उड़ान 18 अक्तूबर को शुरू होगी। स्पाइसजेट की पहली उड़ान संख्या एसजी 526 होगी, जो वाराणसी से सीधे पुणे जाएगी। इसी तरह दिल्ली के लिए सीधी उड़ान संख्या एसजी 616 और हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान संख्या एसजी 688 होगी।