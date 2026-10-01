गाजीपुर: दो महीने से गंदे पानी में फंसी रायगंज की राह, घरों तक पहुंच रहा नाले का पानी; बच्चे-बुजुर्ग परेशान

रजदेपुर में अतिक्रमण से बाधित है पानी की निकासी

वार्ड नंबर 11 के सभासद कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में तत्कालीन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने रौजा की जलभराव की समस्या खत्म करने के लिए रेलवे क्रासिंग के पास नाला खोल दिया था। इसके बाद कई मोहल्लों का पानी रायगंज होते हुए एमएएच स्कूल, तुलसीया पुल से अंजनी घाट की ओर जाता है।



रजदेपुर में नाले पर अतिक्रमण के कारण करीब दो महीने से सड़क पर गंदा पानी जमा है। नालों की गहराई से सफाई भी नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका की ओर से सिटी इंटर कॉलेज के पीछे से कबाड़ी की दुकान होते हुए एमएएच स्कूल तक नाला बनाया जा रहा है। नाला बनने के बाद जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।