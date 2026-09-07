कल से बढ़ेगा गंगा का जलस्तर: खतरे की सीमा के पार पहुंचने का अनुमान, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट; जानें अपडेट

गंगा के जलस्तर को लेकर अगले सात दिन सतर्कता वाले हैं। केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के अनुसार वाराणसी में गंगा का जलस्तर बुधवार से बढ़ेगा। गंगा का मौजूदा जलस्तर 69.52 मीटर है और इसमें अगले सात दिनों में अधिकतम 1.76 मीटर की बढ़ोतरी का अनुमान है। इस हिसाब से जलस्तर करीब 71.28 मीटर तक पहुंच सकता है जो खतरे के निशान 71.262 मीटर से ऊपर है।

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केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के मुताबिक जलस्तर लगातार बढ़ते हुए 10 से 12 सितंबर के बीच 71 मीटर के आसपास पहुंच सकता है। 14 सितंबर तक जलस्तर करीब 70.2 मीटर के आसपास रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वाराणसी में गंगा का चेतावनी स्तर 70.262 मीटर निर्धारित है। पूर्वानुमान के मुताबिक नदी का जलस्तर इस सीमा को पार कर खतरे के स्तर तक पहुंच सकता है। हालांकि अनुमानित अधिकतम जलस्तर 73.901 मीटर के उच्चतम बाढ़ स्तर से काफी नीचे रहेगा।गंगा के जलस्तर में बीते चार-पांच दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार की रात 10 बजे तक जलस्तर 69.52 मीटर दर्ज किया गया। ये स्तर खतरे के निशान से करीब डेढ़ मीटर नीचे है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार जलस्तर 0.5 सेमी प्रति घंटा की दर से घट रहा है। गंगा धीरे-धीरे घाटों की ओर लौट रही है। दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस कार्यालय से पानी तीन फीट नीचे आ गया।