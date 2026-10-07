अंतिम विदाई से पिंडदान तक निभाया रिश्ता: 52 लावारिस दिवंगतों के लिए काशी में तीर्थ श्राद्ध, अमन ने निभाया फर्ज

कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद न्यास की टीम ऐसे शवों का काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट पर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करती है। अमन कबीर और उनकी टीम के लिए सेवा केवल अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं है। पितृपक्ष आने पर उन दिवंगतों के लिए तर्पण और अन्य आवश्यक संस्कार भी कराए जाते हैं।



अमन कबीर ने कहा कि जिन लोगों के अंतिम समय में कोई अपना उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, उनके लिए काशी में कोई तो अपना होना चाहिए। उनका प्रयास है कि मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति को लावारिस न कहलाना पड़े। इसी भावना के साथ न्यास ऐसे दिवंगतों का अंतिम संस्कार करने के बाद पितृपक्ष में उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी करता है।



अमन कबीर के मुताबिक धार्मिक मान्यता में मृत आत्माओं की शांति के लिए पिंड कर्म और तर्पण को महत्वपूर्ण माना गया है। पितृपक्ष को दिवंगतों के इन धार्मिक संस्कारों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त पखवाड़ा माना जाता है। उनका कहना है कि मान्यता के अनुसार जिन लोगों की अकाल या कठिन परिस्थितियों में मृत्यु होती है अथवा मृत्यु के बाद जिनका पिंड कर्म और तर्पण नहीं हो पाता, उनकी आत्मा की शांति के लिए इन संस्कारों का महत्व माना गया है। इसी मान्यता के तहत न्यास इन दिवंगतों के लिए तर्पण और पिंड कर्म करता है।