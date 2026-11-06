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Varanasi News: फुटबॉल नर्सरी ने जीता बालिका वर्ग का खिताब

Fri, 06 Nov 2026 01:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:53 AM IST
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Football nursery wins girls' category title
वाराणसी में चल रही काशी संसद खेलकूद प्रतियोगिता में आज 18 साल से कम आयु वर्ग की बालिका फुटबॉल स्पर्धा का फाइनल खेला गया। इसमें फुटबॉल नर्सरी ने सिगरा एफसी को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। फुटबॉल नर्सरी की चांदनी पटेल ने अंतिम समय में निर्णायक गोल किया। महामना मालवीय खनाओं ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। समापन पर उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के कोषाध्यक्ष चितहर प्रसाद ने विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र दिए। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी नवीन सिंह ने बालिका खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बालक वर्ग में एक क्वार्टर फाइनल मैच बिजली बाधित होने के कारण पूरा नहीं हो सका। यह मैच दो सेमीफाइनल और एक फाइनल 6 नवंबर को सुबह 8 बजे से खेले जाएंगे। कल 6 नवंबर को 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक और बालिकाओं के मैच भी होंगे। संवाद
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