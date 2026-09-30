यूपी: दो भारी हाइड्रा क्रेन की मदद से ऊपर उठाया गया फुट ओवरब्रिज, बॉयलर लदा ट्रेलर निकला; देखने की मची होड़

चार महीने की लंबी यात्रा के बाद सोमवार शाम बॉयलर वाराणसी के डाफी टोल प्लाजा पहुंचा। टोल के बगल से इसके लिए अस्थायी रास्ता बनाया गया है। बॉयलर को 308 पहियों वाले विशेष वाहन पर लादकर आगे ले जाया जा रहा है। इसके साथ करीब 100 सदस्यीय टीम चल रही है, जिसमें 20 इंजीनियर शामिल हैं। वाहन प्रतिदिन अधिकतम 40 और कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसमें रोजाना करीब 200 से 300 लीटर डीजल खर्च होता है।



सुरक्षा और तकनीकी जरूरतों के लिए दो पिकअप, दो ट्रेलर, दो ट्रक, दो हाइड्रा, दो जेसीबी और चार छोटी गाड़ियां साथ चल रही हैं। बॉयलर के अक्तूबर तक लखीमपुर पहुंचने की संभावना है। इसके गुजरने के दौरान एक लेन पर यातायात रोक दिया गया। आगे ट्रैफिक पुलिस का स्कोर्ट चल रहा था। स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस की टीम भी तैनात रही। ट्रेलर के गुजरने के दौरान कुछ देर जाम लगा।