तकनीक पर होगी बात: ठोस, द्रव और गैस के बाद पदार्थ की चौथी अवस्था की प्लाज्मा प्रदर्शनी; बीएचयू में होगा आयोजन

बीएचयू में पहली बार ठोस, द्रव और गैस के बाद पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा प्रदर्शनी लगेगी। कमरे की ट्यूब लाइट से लेकर प्लाज्मा कटिंग, प्लाज्मा लैंप और कचरा साफ करने की तकनीक दिखाई जाएगी।

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भौतिक विज्ञान विभाग में 12 से 16 अक्तूबर तक पांच दिनों का कार्यक्रम होगा। इसमें लाइव प्लाज्मा, वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी, घावों के भरने, केमिकल फ्री टेक्नोलॉजी, ठोस सतह को मजबूत बनाने, स्टील को काटने, बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय करने आदि पर आधारित प्रदर्शन लगेगी। बीएचयू के साथ ही गुजरात के इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसे पांच भागों में रखा गया है।