Varanasi News: प्लास्टिक दाने की कंपनी में शार्ट सर्किट से लगी आग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अग्नि शमन अधिकारी अमित राय ने बताया कि आग लगने से कंपनी में रखा सामान, मशीनें और शेड जल गया। । सूचना पर पहुंची दमकल की छह गाड़ियों ने करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद सुबह आठ बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया।रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज वन में पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर अर्जुन सिंह किराये पर कंपनी संचालित करते हैं।यहां प्लास्टिक कबाड़ से दाना बनाने का काम होता है। मंगलवार की रात करीब तीन बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी।आसपास काम करने वाले मजदूरों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें तेज होने के कारण सफलता नहीं मिली।आग की भयावहता को देखते हुए पास की दूसरी कंपनियों तक लपटें पहुंचने का खतरा पैदा हो गया था। दमकल कर्मियों ने काफी देर तक पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कंपनी में रखा सामान, मशीनें और शेड पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुके थे। आग बुझने के बाद परिसर में राख और मलबा ही बचा था।कंपनी संचालक अर्जुन सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग में भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल क्षति का आकलन किया जा रहा है।