Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Facing south, light the four-wick lamp of Yama, praying for fearlessness.

Varanasi News: दक्षिणमुखी होकर चार बातियों वाले यम के दीप जलाए, की निर्भयता की कामना

Sat, 07 Nov 2026 11:35 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Facing south, light the four-wick lamp of Yama, praying for fearlessness.
वाराणसी। पंच दिवसीय दीपोत्सव के दूसरे दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली मनाई गई। शाम ढलते ही लोगों ने घरों के बाहर यमराज के निमित्त चार बातियों वाला दीपक जलाया। लोगों ने घरों से लेकर मंदिरों तक दीपदान किया। प्रदोषकाल में तिल के तेल से भरे दीपक यमराज के अलावा मंदिरों, मठों, बाग-बगीचों, बावड़ियों और गलियों में जलाए गए। लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यम दीप जलाया और यमदेव की पूजा कर निर्भयता की कामना की।
विज्ञापन


कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शनिवार को सुबह 10:47 बजे शुरू हुई और रविवार को सुबह 11:27 बजे तक रहेगी। नरक चतुर्दशी के साथ छोटी दिवाली के रूप में भी पूजन-अर्चन किया गया। शाम ढलने के साथ ही प्रदोषकाल में इस बार हनुमानजी का जन्म मेष लग्न में शाम 4:50 बजे से 6:27 बजे तक रहेगा। जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती, ढैया, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या गोचर में शनि का प्रभाव कष्टप्रद है, उन्होंने व्रत रखा। घरों के बाहर यम दीप जलाए। मोहल्लों में भी लोगों ने जगह-जगह यम दीप जलाए। इसके साथ ही नदियों, तालाबों और कुंडों आदि में भी दीपदान किया। मान्यता है कि यमराज के नाम से दीपक जलाने पर नरक की यात्रा नहीं भोगनी पड़ती।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed