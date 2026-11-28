महामना अभिलेखागार के समन्वयक प्रो. ध्रुव कुमार सिंह ने बताया कि आईआईटी बीएचयू से 10 चित्र भेजे गए। प्रदर्शनी में आईआईटी बीएचयू की विजिटिंग प्रोफेसर प्रो. अमिता सिन्हा के निर्देशन में बीएचयू स्थापत्य विरासत से संबंधित भवनों की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्टाइल पर आधारित फोटो दिखाए गए। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के निदेशक अमित कुमार अग्निहोत्री की ओर से 64 चित्र लगवाए गए थे।प्रो. सिंह ने बताया कि ‘ऐतिहासिक अभिलेखों का महत्व और संरक्षण’ विषय पर अभिलेख प्रदर्शनी और संगोष्ठी हुई। ऐतिहासिक अभिलेखों के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ ही प्राथमिक स्रोतों पर आधारित तथ्यपरक इतिहास लेखन का काम किया गया। खासकर बनारस के इतिहास के अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार और महामना अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों, पत्रों, छायाचित्रों और प्रतिवेदनों का प्रदर्शन किया गया।मुख्य वक्ता वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट के प्रो. संजीव कुमार, वसंत कन्या महाविद्यालय की डॉ. श्वेता सिंह डॉ. गौतम चंद्र, ऋषभ वर्मा सहित कई वक्ताओं ने अपने विचारों को रखा।