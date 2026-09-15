दशहरा 2026: 56 साल में पहली बार बरेका में 10 की जगह एक सिर वाले रावण के पुतले का होगा दहन, वजह जान लें

बरेका के दशहरा समारोह में इस बार रावण के पुतले का स्वरूप बदला रहेगा। 56 साल में पहली बार ऐसा होगा कि 10 की जगह एक सिर वाले रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले में अकेले सिर 20 फीट का होगा। इसी तरह 65 फीट के कुंभकर्ण और 60 फीट के मेघनाद के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। दशहरे पर करीब ढाई घंटे कार्यक्रम चलेगा फिर पुतलों का दहन किया जाएगा।

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