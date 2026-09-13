Varanasi News: एफआईवी वॉलीबॉल शिविर में बीएचयू के डॉ. रॉबिन ने सीखे गुर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:04 AM IST
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बीएचयू के खेल विभाग के सहायक निदेशक डॉ. रॉबिन कुमार सिंह ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित वैश्विक स्तर के एफआईवी लेवल-1 कोचिंग कोर्स सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। श्रीलंका वॉलीबॉल फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित इस उच्च स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्य प्रशिक्षक मिस्टर जेएमसीसी थिलाकरत्ने ने वॉलीबॉल की आधुनिक ट्रेनिंग में व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया। पांच दिनों तक चले इस प्रशिक्षण के दौरान डॉ. सिंह ने रणनीतिक कौशल, मैच के दौरान टीम का रोटेशन सिस्टम, आक्रामक काउंटर-अटैकिंग और रक्षात्मक खेल से आक्रामक खेल में तेजी से बदलाव की वैश्विक रणनीतियों का प्रशिक्षण लिया। विंग कमांडर एचकेए डी अल्विस ने सफल अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को आधिकारिक सर्टिफिकेट वितरित किए।
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