फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   dogs monkey menace Four people innocent young girl bitten colony residents left terrified 500 victims hospital

कुत्तों के बाद बंदरों का आतंक: मासूम बच्ची समेत चार को काटा, कॉलोनीवासी सहमे; रोज 500 पीड़ित पहुंच रहे अस्पताल

Sun, 25 Oct 2026 05:54 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 25 Oct 2026 05:54 AM IST
सार

वाराणसी के कई इलाकाें में कुत्तों के बाद अब बंदरों का आतंक बढ़ रहा है। बंदरों ने चार साल की बच्ची समेत चार लोगों को काटकर घायल कर दिया। अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) लगवाने पहुंच रहे लोगों में करीब 30 प्रतिशत बंदरों के शिकार बताए जा रहे हैं। बंदरों के बढ़ते हमलों से कॉलोनीवासी सहमे हुए हैं।

विज्ञापन
dogs monkey menace Four people innocent young girl bitten colony residents left terrified 500 victims hospital
पेड़ पर बंदर और बच्चे के चोट के निशान। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी जिले में आवारा कुत्तों के बाद अब बंदरों का आतंक है। पॉश कॉलोनियों से लेकर मोहल्लों तक, बंदरों के हमलों से नागरिक सहमे हुए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों के आंकड़े, इस समस्या की पुष्टि कर रहे हैं। वर्तमान में एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाने आ रहे मरीजों में से 30 फीसदी मामले बंदरों के काटने से घायल हुए हैं। 

विज्ञापन


पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल और सीएचसी-पीएचसी पर रेबीज से बचाव के लिए रोज 500 पीड़ित एआरवी लगवाने पहुंच रहे हैं।

विज्ञापन
Trending Videos

चिकित्सकों के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों में बंदरों के हमले के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे शिकार बन रहे हैं। कंदवा वार्ड के गौरव नगर कॉलोनी में एक सप्ताह में बंदरों के झुंड ने चार मासूम बच्चों को निशाना बनाया। शनिवार को घर के बाहर खेल रही चार साल की बच्ची सुकन्या पर एक बंदर ने अचानक हमला कर उसके पैर में घाव कर दिया। 

लोग लाठी-डंडे लेकर दौड़े और बंदर को खदेड़ा। इसी क्षेत्र में साहिल (8), अवनीश (10) और धीरज (12) भी बंदरों के काटने से घायल हो चुके हैं। क्षेत्र के दिनेश चंद ने बताया कि छतों और गलियों में बंदरों का जमावड़ा रहने से रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। नगर निगम व वन विभाग से बंदरों को पकड़ने और जंगलों में छोड़ने की मांग की है।

विज्ञापन

ये करें उपाय

  • बंदरों, लावारिस कुत्तों के काटने पर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें।
  • घाव को तुरंत बहते पानी और साबुन से कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह धोएं और बिना समय गंवाए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर एआरवी जरूर लगवाएं।
  • किसी भी तरह के घरेलू उपचार या झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़ें और स्वास्थ्यकर्मियों की सलाह के अनुसार वैक्सीन का पूरा कोर्स अनिवार्य रूप से पूरा करें।
विज्ञापन

जिले के सभी प्रमुख अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी पर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में भी कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से घायल लोगों के इलाज की व्यवस्था की गई है। - डॉ. एनपी सिंह, सीएमओ

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed