वाराणसी : हड़ताल पर बीएचयू हॉस्पिटल के डॉक्टर, मरीज परेशान

पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के साथ हुई हिंसा के खिलाफ बनारस के डॉक्टर भी उतर आए हैं। वाराणसी के सर सुंदर लाल हॉस्पिटल बीएचयू के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) भी विरोध में आया है।पश्चिम बंगाल के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को दो जूनियर डॉक्टर्स की पिटाई का विरोध पूरे भारत में हो रहा है। इसके साथ ही वाराणसी में भी आईएमए बनारस शाखा के पदाधिकारी और सदस्य भी आज सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर हैं। इससे पहले भी शनिवार को आईएमए सदस्यों ने काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराया था।

Varanasi: Doctors on strike at Sir Sunderlal Hospital in Banaras Hindu University in the wake of violence against doctors in West Bengal pic.twitter.com/TD20TZFVzp