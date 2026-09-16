Varanasi News: विवेकानंद प्रवास स्थल पहुंचे डीएम, निर्माण पर लगाई रोक

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प्रवास स्थल के पास एलटी ट्रेनिंग कॉलेज प्रबंधन की ओर से कराए जा रहे निर्माण का सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने विरोध किया था। मामले में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने पहल की थी। प्रवास स्थल के संरक्षण के लिए काम कर रही समिति के सदस्य अधिवक्ता विनोद पांडेय ‘भैयाजी’, नित्यानंद राय, अधिवक्ता मुरलीधर सिंह, सुरेंद्र पांडेय, ब्रजेश मिश्रा ने जिलाधिकारी से मुलाकात की।इसके बाद जिलाधिकारी दोपहर करीब दो बजे एलटी ट्रेनिंग कॉलेज पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले मजिस्ट्रेट, एसडीएम, पुरातत्व विभाग के अधिकारी, समिति के सदस्य, अधिवक्ता और कॉलेज की प्राचार्या मौके पर पहुंच चुकी थीं। जिलाधिकारी ने पुरातन भवन का चारों ओर से निरीक्षण किया। इसके बाद संबंधित लोगों से बातचीत कर पत्रावलियों और निर्माण के नक्शे को देखा। रास्ते और प्रस्तावित निर्माण को लेकर समिति की ओर से रखी गई आपत्तियों को भी सुना। मौके की स्थिति समझने के बाद उन्होंने प्रबंधन के नक्शे पर मार्किंग कर जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने पुरातन भवन के सामने बने शौचालय को हटाने की बात कही। साथ ही भवन के संरक्षण और परिसर के विकास के लिए नए सिरे से कार्ययोजना तैयार कराने के निर्देश दिए। प्रस्तावित योजना में पुरातन भवन का संरक्षण, जलाशय का निर्माण और भवन के सामने से रास्ते की व्यवस्था समेत अन्य कार्य शामिल हैं।