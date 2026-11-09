दीपावली: 14 चौराहों पर तैनात रहीं दमकल की गाड़ियां, वाटर टैंकर भी रहे; रात एक बजे तक 87 शिकायतें पहुंचीं

अस्पतालों में मुस्तैद रही टीम, चौराहों पर घूमती रहीं एंबुलेंस

वाराणसी जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर दीपावली के दिन स्वास्थ्य टीम मुस्तैद रही। उधर, शहर से लेकर गांव तक चौराहों पर एंबुलेंस घूमती रहीं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने मरीजों की सेवा के साथ ही दीपावली भी मनाई। इस दौरान अस्पताल परिसर में दीपक और मोमबत्तियां जलाकर स्वास्थ्यकर्मियों ने मरीजों की समर्पित भाव से सेवा करते रहने का संकल्प लिया।



दीपावली पर शाम होते ही हर तरफ आतिशबाजी होने लगी। बच्चों और बड़ों ने हर साल की तरह इस साल भी खूब पटाखे जलाए। रात में भी मंडलीय अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों की इमरजेंसी में टीम तैनात रही। पटाखे जलाने की वजह से कुछ लोगों के हाथों में जलन की समस्या हुई। इस पर डॉक्टरों ने तत्काल इलाज किया।



उधर, स्वास्थ्य केंद्रों के पास 108 नंबर की एंबुलेंस भी खड़ी रहीं। सीएमओ कार्यालय में बने कंट्रोल रूम में दो दिन में 20 लोगों ने फोन कर पटाखों से हाथ जलने पर उपचार की जानकारी ली, तो कुछ लोगों ने सोमवार को अस्पताल खुलेंगे या नहीं, इसकी जानकारी ली।