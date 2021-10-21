Varanasi News: सीबीएसई मुक्केबाजी में डिवाइन सैनिक स्कूल के छात्रों ने जीते पदक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:57 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:57 AM IST
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लहरतारा स्थित डिवाइन सैनिक स्कूल के दो छात्रों ने सीबीएसई क्लस्टर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। शक्ति यादव ने स्वर्ण पदक जीता जबकि सनी यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। शक्ति यादव ने अंडर-17 वर्ग के 52-54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी प्रतियोगिता में सनी यादव ने अंडर-17 वर्ग के 46-48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। विद्यालय के अध्यक्ष एसएन सिंह ने विजेता छात्रों को बधाई दी। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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