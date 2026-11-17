देश की पहली डिजिटल जनगणना के तहत सोमवार से स्व-गणना की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। शहर के प्रथम नागरिक मेयर अशोक कुमार तिवारी ने सोमवार को सिगरा आवास पर ऑनलाइन स्व-गणना कर अभियान की शुरुआत की। मेयर ने कहा कि 16 से 30 नवंबर तक नागरिक स्व-गणना की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

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इस डिजिटल प्रक्रिया के तहत लोगों को 40 बिंदुओं पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। स्पष्ट किया कि आमजन की ओर से दी जाने वाली जानकारियां पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएंगी। इस डेटा का उपयोग देश के समग्र विकास और भावी योजनाओं के लिए किया जाएगा। विज्ञापन



अपर नगर आयुक्त बरखा सिंह ने बताया कि पहले चरण की तर्ज पर ही आम जन आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं अपना और अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और नाम से पंजीकरण करना होगा। इस डिजिटल प्रक्रिया के तहत लोगों को 40 बिंदुओं पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। स्पष्ट किया कि आमजन की ओर से दी जाने वाली जानकारियां पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएंगी। इस डेटा का उपयोग देश के समग्र विकास और भावी योजनाओं के लिए किया जाएगा।अपर नगर आयुक्त बरखा सिंह ने बताया कि पहले चरण की तर्ज पर ही आम जन आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं अपना और अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और नाम से पंजीकरण करना होगा।

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