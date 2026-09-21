Varanasi News: लेते जाना रे हरि का नाम... भजन पर झूमे श्रद्धालु

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हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की ओर से तीन दिवसीय श्री राधाष्टमी महोत्सव का समापन रविवार को माहेश्वरी सभागार में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम में हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन और हरिनाम जप से हुआ। पुजारी संजय प्रभु के नेतृत्व में तुलसी महारानी की आरती हुई। राघवेंद्र प्रभु और संजय प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु की भव्य आरती उतारी। माधव प्रभु, संस्कार, प्रांजल और अदिति ने नृसिंह वंदना का सस्वर गायन किया। भजन संध्या में गुलाब प्रभु, राघवेंद्र प्रभु और अन्य कलाकारों के पदों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूमे। लेते जाना रे हरि का नाम... जैसे भजनों से सभागार बरसाना और वृंदावन के रंग में रंग गया। वंदना जायसवाल के निर्देशन में वंदना डांस ग्रुप की छात्राओं ने मनोहारी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। वक्ताओं ने हरिनाम संकीर्तन और श्रीमद्भगवद्गीता के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नाम-जप अंत:करण को शुद्ध करता है और भागवत कथाएं जीवन की राह दिखाती हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दास ने आभार व्यक्त किया।