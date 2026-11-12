Varanasi News: चीनी मांझे पर रोक और ड्रोन से निगरानी की मांग

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उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के ओर से बुधवार को दशाश्वमेध स्थित प्रयाग घाट पर छठ महापर्व के मद्देनजर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा (मौर्य) के नेतृत्व में संस्था के सदस्यों ने मौत के खिलाफ मौन जागरूकता अभियान चलाकर गंगा घाटों व पोखरा-कुंडों को जानलेवा चाइनीज मांझे से मुक्त रखने की मांग की। संस्था ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वाराणसी के मंडलायुक्त को संबोधित करते हुए मांग किया कि छठ पूजा स्थलों की ड्रोन कैमरों से कड़ी निगरानी कराई जाए, घाटों पर मुकम्मल साफ-सफाई सुनिश्चित हो और चाइनीज मांझा बेचने व उड़ाने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।