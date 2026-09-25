काशी में मंथन: राजस्थान की विरासत पर जुटे देश-विदेश के विद्वान, पुरातनता और परिवर्तन पर बातचीत; दिए सुझाव

स्थानीय स्रोतों और परंपराओं के अध्ययन पर जोर

मुख्य वक्ता प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. श्री कृष्ण जुगनू ने राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों, साहित्यिक परंपराओं और क्षेत्रीय इतिहास के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजस्थान की ऐतिहासिक चेतना को समझने के लिए स्थानीय स्रोतों और पारंपरिक ज्ञान-संपदा का गंभीर अध्ययन जरूरी है। उन्होंने पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक स्रोतों, स्मारकीय विरासत और इतिहास लेखन की विविध परंपराओं पर भी चर्चा की। विरासत के सामाजिक, सांस्कृतिक और समकालीन संदर्भों में पुनर्पाठ की आवश्यकता भी बताई।



हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, अध्ययन तथा भावी पीढ़ियों तक उसके हस्तांतरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति की विविध परंपराओं को व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने तथा अकादमिक शोध को समाज से जोड़ने के महत्व को रेखांकित किया।