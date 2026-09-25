फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Deliberations Scholars from India and abroad gather discuss Rajasthan heritage focusing on antiquity

काशी में मंथन: राजस्थान की विरासत पर जुटे देश-विदेश के विद्वान, पुरातनता और परिवर्तन पर बातचीत; दिए सुझाव

Fri, 25 Sep 2026 10:57 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 25 Sep 2026 10:57 PM IST
सार

वैदिक विज्ञान केंद्र में राजस्थान की ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक और सांस्कृतिक विरासत पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। ‘राजस्थान पुरातनता और परिवर्तन’ विषयक आयोजन में देश-विदेश के विद्वानों ने स्थानीय स्रोतों, सांस्कृतिक निरंतरता, विरासत संरक्षण, स्थापत्य और मानव-पर्यावरण संबंधों पर विचार रखे। आयोजन में सैकड़ों विद्वानों, शोधार्थियों और छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

विज्ञापन
Deliberations Scholars from India and abroad gather discuss Rajasthan heritage focusing on antiquity
कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अतिथि। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान की ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक और सांस्कृतिक विरासत के विविध आयामों तथा उनमें निरंतरता और परिवर्तन की प्रक्रियाओं पर काशी में देश-विदेश के विद्वानों ने मंथन किया। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की ओर से वैदिक विज्ञान केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी ‘राजस्थान पुरातनता और परिवर्तन’ का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में राजस्थान के इतिहास, कला-संस्कृति, लोक परंपराओं और विरासत के संरक्षण पर शोधपरक चर्चा हुई।

विज्ञापन




संगोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन और वंदे मातरम् के सामूहिक गान के साथ हुआ। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की संस्थापक निदेशक एमेरिटस प्रोफेसर अरुणा सिन्हा ने अतिथियों और देश-विदेश से आए विद्वानों एवं शोधार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत, पुरातात्त्विक धरोहर, कला-संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक बदलावों को रेखांकित किया। कहा कि राजस्थान का अतीत उसकी सांस्कृतिक निरंतरता और वर्तमान परिवर्तनों को समझने का महत्वपूर्ण आधार है।

विज्ञापन

स्थानीय स्रोतों और परंपराओं के अध्ययन पर जोर
मुख्य वक्ता प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. श्री कृष्ण जुगनू ने राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों, साहित्यिक परंपराओं और क्षेत्रीय इतिहास के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजस्थान की ऐतिहासिक चेतना को समझने के लिए स्थानीय स्रोतों और पारंपरिक ज्ञान-संपदा का गंभीर अध्ययन जरूरी है। उन्होंने पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक स्रोतों, स्मारकीय विरासत और इतिहास लेखन की विविध परंपराओं पर भी चर्चा की। विरासत के सामाजिक, सांस्कृतिक और समकालीन संदर्भों में पुनर्पाठ की आवश्यकता भी बताई।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, अध्ययन तथा भावी पीढ़ियों तक उसके हस्तांतरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति की विविध परंपराओं को व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने तथा अकादमिक शोध को समाज से जोड़ने के महत्व को रेखांकित किया।

विज्ञापन

भारत की सांस्कृतिक निरंतरता पर विद्वानों की चर्चा
बेल्जियम के भारतविद् डॉ. कोएनराड एल्स्ट ने भारतीय सभ्यता और राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में भारतीय इतिहास, परंपरा और सांस्कृतिक निरंतरता से जुड़े विषयों पर विचार रखे। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता प्रो. राणा पीबी सिंह ने राजस्थान के सांस्कृतिक भू-दृश्य, विरासत और मानव-पर्यावरण संबंधों के अंतर्संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने धरोहर अध्ययन में अंतर्विषयी दृष्टिकोण अपनाने और स्थापत्य कला के विकास तथा उसके निर्माण की वैज्ञानिक तकनीकों के अध्ययन की जरूरत बताई।

समारोह की अध्यक्षता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, वाराणसी के निदेशक डॉ. अभिजीत दीक्षित ने की। उन्होंने भारतीय कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण तथा उनके अकादमिक दस्तावेजीकरण के महत्व को रेखांकित किया।

विज्ञापन

Deliberations Scholars from India and abroad gather discuss Rajasthan heritage focusing on antiquity
दीप प्रज्जवन से हुआ शुभारंभ। - फोटो : संवाद

सैकड़ों विद्वानों और शोधार्थियों ने लिया हिस्सा
संगोष्ठी में राजस्थान की पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत के विभिन्न पक्षों पर शोधपरक विमर्श हुआ। आयोजन का उद्देश्य अतीत और वर्तमान के बीच अंतर्संबंधों को समझना तथा राजस्थान के इतिहास और विरासत पर नए अकादमिक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना है।

अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में देश-विदेश से आए विद्वानों, शोधार्थियों और छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उद्घाटन सत्र का संचालन बीएचयू के इतिहास विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. जयलक्ष्मी कौल ने किया। डॉ. श्रेया पाठक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर प्रो. अरुणा सिन्हा, प्रो. राणा पीबी सिंह, डॉ. अभिजीत दीक्षित समेत अन्य विद्वान मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed