लहुराबीर से मैदागिन, नई सड़क, लक्सा, लंका और सुंदरपुर-डीरेका सहित कई प्रमुख मार्गों की भी खोदाई की गई है। रथयात्रा-महमूरगंज क्षेत्र में जल निगम की ओर से पेयजल और सीवेज पाइपलाइन बिछाने का काम कराया जा रहा है। इससे पहले सड़कों की मरम्मत के लिए 30 जून और फिर 31 अक्तूबर तक का समय दिया गया था। अब ये मियाद 31 दिसंबर तब बढ़ी दी गई है।



1170 किमी निगम, 930 किमी सड़क पीडब्ल्यूडी के पास

1170 किमी सड़क नगर निगम और 930 किमी सड़क पीडब्ल्यूडी की हैं। इनमें 150 किमी सड़कों की मरम्मत होनी है। पिछले दिनों नवरात्र में मरम्मत का कार्य कराया गया था। जिसे फिर से खोदा जा रहा है। सबसे अधिक अधिक मंडुवाडीह, महमूरगंज इलाके में आ रही है।