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दालमंडी सड़क चौड़ीकरण: विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी निरीक्षण कर बोले, 30 दिसंबर तक काम होंगे पूरे

Sat, 14 Nov 2026 01:23 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 14 Nov 2026 01:23 PM IST
सार

विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी और डीएम सत्येंद्र कुमार ने दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बारिश की वजह से निर्माण कार्य की प्रगति कम हुई थी लेकिन अब कार्य में तेजी दिखनी चाहिए। 

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Dalmandi road widening MLA Dr. Neelkanth Tiwari conducts an inspection and states work will be completed by 30
दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का निरीक्षण करते विधायक और डीएम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दालमंडी में चल रहे सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों का शुक्रवार को दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी और डीएम सत्येंद्र कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान दालमंडी चौड़ीकरण और सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति, उसमें हो रही देरी की समीक्षा की। 

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विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि बारिश की वजह से निर्माण कार्य की प्रगति कम हुई थी लेकिन अब कार्य में तेजी दिखनी चाहिए। 30 दिसंबर तक सीवर, पानी और सड़क आदि का प्रमुख कार्य हर हाल में पूरा होना चाहिए। 
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उन्होंने डीएम को आवश्यकतानुसार अधिकारी नियुक्त करके रोज काम की मॉनीटरिंग कराने को कहा। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी व अभियंताओं से कहा कि कार्य को प्राथमिकता दीजिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
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दालमंडी का चौड़ीकरण वाराणसी की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य संकरी सड़कों के कारण लगने वाले जाम को कम करना और मैदागिन, नई सड़क, चौक तथा गोदौलिया क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाना है। 


परियोजना के तहत लगभग 650 मीटर लंबे दालमंडी मार्ग को मौजूदा करीब 5.6 मीटर चौड़ाई से बढ़ाकर लगभग 17.5 मीटर करने की योजना है। दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।  

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