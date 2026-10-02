फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Dalmandi Preparations underway lay storm water drainage line reduce waterlogging road and surrounding areas

दालमंडी वाराणसी: बारिश में सड़क व आसपास के इलाकों में जलभराव होगी कम, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाइन पड़ेगी; तैयारी

Sat, 03 Oct 2026 05:56 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 03 Oct 2026 05:56 AM IST
सार

वाराणसी की दालमंडी चौड़ीकरण योजना दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। 650 मीटर मार्ग पर सीवर पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। पहले सीवर और पेयजल, फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी। 17.4 मीटर चौड़े मार्ग में सड़क, फुटपाथ, डक्ट, स्ट्रीट लाइट और हरियाली की व्यवस्था होगी।

विज्ञापन
Dalmandi Preparations underway lay storm water drainage line reduce waterlogging road and surrounding areas
दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दालमंडी चौड़ीकरण योजना का काम दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। करीब 650 मीटर लंबे मार्ग पर सीवर पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो गया है। योजना के तहत पहले सीवर और पेयजल लाइन बिछाई जाएगी। इसके बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी, जिससे बारिश के दौरान सड़क और आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या कम हो सके।

विज्ञापन


चौड़ीकरण के तहत करीब 650 मीटर लंबे मार्ग को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसमें 10 मीटर चौड़ी सड़क और दोनों तरफ 3.5-3.5 मीटर चौड़े फुटपाथ बनाए जाएंगे। फुटपाथ के नीचे डक्ट तैयार किए जाएंगे, जिनमें बिजली के तार, ऑप्टिकल फाइबर और अन्य केबल डाले जाएंगे। मार्ग के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ फूल-पौधे भी लगाए जाएंगे।
विज्ञापन


पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि चौड़ीकरण क्षेत्र में पहले सीवर और पेयजल की लाइन बिछाई जा रही है। इसके बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से राहत दिलाना है।

विज्ञापन
विज्ञापन

अधिकारी के अनुसार, मार्ग के एक हिस्से में करीब चार से पांच मीटर की गहराई में मुख्य सीवर पाइपलाइन डाली जा रही है। सड़क की सतह से करीब डेढ़ मीटर नीचे दोनों तरफ 250 एमएम व्यास की आरसीसी पाइप डालने की योजना है। करीब 15 से 20 घरों के बाद दोनों तरफ सीवर चैंबर बनाए जाएंगे। इन चैंबरों से आसपास के घरों की सीवर लाइन जोड़ी जाएगी। जरूरत के अनुसार चैंबरों को मुख्य गहरी सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा।

काम में ट्रेंचलेस तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत दो स्थानों पर गहरे गड्ढे खोदकर पुशिंग मशीन और जैक की मदद से जमीन के नीचे पाइपलाइन डाली जा रही है। इस तकनीक से पूरी सड़क खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे निर्माण कार्य के दौरान ऊपर यातायात को भी अपेक्षाकृत कम प्रभावित किया जा सकेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed