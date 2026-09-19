बीएचयू में भारत इनोवेशन कॉन्क्लेव: स्टार्टअप्स को मिला अवॉर्ड, दी गई जानकारी; आठ क्षेत्रों के लोग जुटे

बीएचयू प्रबंध संस्थान के अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) की ओर से चल रहे दो दिवसीय भारत इनोवेशन कॉन्क्लेव 2.0 में इनोवेशन से जुड़े बिंदुओं पर मंथन किया गया। इस दौरान आठ क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को भारत इनोवेशन अवाॅर्ड से नवाजा गया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) काशी क्षेत्र के अध्यक्ष उमंग कुमार साह ने युवा नवाचारकों से बदलते बाजार परिदृश्य के खतरे के बजाय अवसर के रूप में देखने का आह्वान किया।

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दो दिवसीय कॉन्क्लेव में वक्ताओं ने नवाचार-आधारित विकास के लिए उद्योग-अकादमिक सहयोग को समय की मांग बताई। उमंग शाह ने शोध और विचारों को व्यावहारिक एवं व्यापक प्रभाव में बदलने के लिए अकादमिक जगत और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच गहरे सहयोग की आवश्यकता बताई। विज्ञापन



उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के परामर्शदाता रवि शंकर पांडेय ने स्टार्टअप विकास के लिए सरकार-उद्योग तालमेल विषय पर कहा कि राज्य सरकार की ओर से बहुत सी ऐसी पहल है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को सहयोग मिल रहा है। दो दिवसीय कॉन्क्लेव में वक्ताओं ने नवाचार-आधारित विकास के लिए उद्योग-अकादमिक सहयोग को समय की मांग बताई। उमंग शाह ने शोध और विचारों को व्यावहारिक एवं व्यापक प्रभाव में बदलने के लिए अकादमिक जगत और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच गहरे सहयोग की आवश्यकता बताई।उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के परामर्शदाता रवि शंकर पांडेय ने स्टार्टअप विकास के लिए सरकार-उद्योग तालमेल विषय पर कहा कि राज्य सरकार की ओर से बहुत सी ऐसी पहल है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को सहयोग मिल रहा है।

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