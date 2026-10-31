वाराणसी: सिपाही पर फायरिंग में शामिल दो अन्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, असलहा बरामदगी के दौरान चलाई गोली
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 31 Oct 2026 09:17 AM IST
सार
सिपाही अमित शुक्ला को गोली मारने की घटना में शामिल अंजनी झा और राजू तिवारी को लंका पुलिस ने सामनेघाट में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में दोनों घायल हुए।
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विस्तार
लंका थाने की क्राइम टीम के सिपाही अमित शुक्ला को गोली मारने की घटना में शामिल दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अंजनी झा और राजू तिवारी के रूप में हुई है। लंका पुलिस ने दोनों को सामनेघाट इलाके में मुठभेड़ के दौरान पकड़ा।
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पुलिस के अनुसार, टीम दोनों आरोपियों को असलहा बरामदगी के लिए लेकर मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान दोनों ने छिपाकर रखे गए असलहों से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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डीसीपी काशी गौरव बंशवाल ने बताया कि मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को उपचार के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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